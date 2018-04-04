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Дід Панас

Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати

1028
Е-декларування для антикорупціонерів
Е-декларування для антикорупціонерів / Інформатор

Я вам відверто скажу, любі мої.

Те, що отих антиполюціонерів "підламали" та змусили їх задекларувати свої статки таким чином, аби всі дізналися про їх грантові антиполюціонерські доходи – це, як на мене, є добре.

Проте, водночас мені просто страшенно шкода Україну, в якій середня антиполюціонерська заробітна плата, яка становить близько 2,5 тисяч доларів (2,3 тисячі євро) на місяць, ввижається мало не мільйонерською.

Бо насправді вона – навіть не середня для багатьох країн Європи.

Як на мене – це дороговказ. Не кого нам "спускати" до середньоукраїнських статків найбіднішої країни Європи, а куди нам підійматися самим.

Читайте також: Чому керівники компаній не подають декларації

Хто такі антиполюціонери і чому їх заставляють декларувати статки? Дід Панас веде мову про антикорупціонерів, використовуючи свої слова. Наразі депутати не можуть дійти згоди щодо того, чи зобов'язані активісти та антикорупціонери подавати декларації щодо своїх доходів.

Автор: Дід Панас
Теги: Новини політики Новини України Публікації Гроші е-декларування Корупція
Джерело: Дід Панас
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