Диджитализация поломанной страны

Чтобы превратить изношенную государственную махину в страну мечты, мало просто завешивать грязные пятна на стенах портретами молодых реформаторов. И показательно расчленять трупы старых коррупционеров.

Со времен президентской кампании в бардачке моей машины случайно завалялась предвыборная программа кандидата в президенты Владимира Зеленского. В ней он обещает построить Украину его мечты. Страну, в которой не стреляют. Есть дороги и нет дураков. Люди получают нормальные зарплаты, а коррупционеры – сроки. Легко вести бизнес. Комфортно жить. В которую захотят вернуться даже те, кто уехал, устав строить светлое будущее. Высокотехнологичное государство, в котором диджитализация убьет бюрократию. А само это государство скукожится до размера мобильного приложения. И из неэффективного вездесущего Левиафана превратиться в удобный сервис, компактно упакованный в смартфон.

С полным карт-бланшем прямо с телеэкрана президент сошел воплощать все это в жизнь. В турборежиме. В турборежиме на Банковой настрочили стопки важных законопроектов. В турборежиме парламент голосовал за них, не успевая читать. После “столетней войны” помирили НАБУ и САП, назначили нового генпрокурора – и в воздухе запахло чем-то похожим на ответ на общественный запрос на справедливость. Запахло рынком земли. Приватизацией. И даже курортами в Мариуполе. А главное – многим запахло если не победой, то окончанием войны, хотя кому-то этот запах и отдавал душком капитуляции.

Турборежим местами сбоит, но шестеренки действительно завертелись. И у многих их турбошум создает ощущение того, что в стране действительно галопируют реформы и воцаряется порядок. «Кварталовские» спецэффекты, слегка хамоватая манера общения президента, приводящая многих в восторг, и всеобщее предвкушение мечты только подогревают это ощущение наступивших перемен. Причем ощущение такое складывается и у избирателей, и у самого президента. А любая критика в его адрес даже спустя полгода продолжает бить бумерангом по самим критикующим.

Проблема лишь в том, что за шумом этих новых шестеренок мало кто (включая, возможно, самого президента) замечает, как продолжают поскрипывать – шестеренки старые. Угрожая превратить объявленный капитальный ремонт – в фасадные работы.

Война не закончится, если просто прекратить стрелять – вместо того, чтобы заняться военными разработками, уничтожить в оборонном бюджете лазейки для новых "схем гладковского" и за спиной у Абромавичюса позволять саботировать изменения в "Укроборонпроме" старым и новым смотрящим.

Схемы на таможне никуда не исчезнут, если просто назначить туда Нефьодова – и поставить "присматривать" за всем опытного серого кардинала.

Справедливость не наступит, если просто посадить за хулиганство Пашинского – а предшественников и предшественников предшественников отпустить "подтягивать" английский, русский или австрийский немецкий.

Нация не станет здоровее, если просто уволить Супрун – а вместо мотивированной команды привести в МОЗ людей из старой фарммафии.

Напуганный интригами с Приватбанком МВФ не станет никого спасать от дефолта, если просто попросить Коломойского жить по правилам. Банки не начнут просто так выдавать кредиты под 10%. Иностранцы не станут покупать украинские госпредприятия, если завтра к ним может просто прийти СБУ. Снятие моратория на землю не оживит недоживших до этого "дня победы" бабушек, не вольет в экономику столько денег, сколько могло бы, а в 2024-м на снятие временного моратория на продажу земли иностранцам по-украински не наложат мораторий.

Дороги между Ужгородом и Донбассом не расстелятся сами. Не поедут скоростные поезда. И не заработает в них вайфай. Если просто нацепить электронный браслет на ногу Дубневича – и не замечать, как за спиной у молодого министра новые дубневичи продолжают зарабатывать на госзакупках, перевозках и государственных вагонах.

Государство не впихнешь с смартфон, если просто сократить 20 тысяч госчиновников из четверти миллиона, не провести полномасштабную административную реформу, не уничтожить бесполезную бюрократию. И платить зарплату в 20 тысяч гривен реформаторам-камикадзе, доверяя им распоряжаться государственными миллиардами.

Нельзя впихнуть в смартфон невпихуемое.

Чтобы превратить кривую и плохо работающую государственную махину в страну мечты, мало просто завешивать грязные пятна на стенах портретами молодых реформаторов. Мало даже показательно расчленять трупы старых коррупционеров.

Чтобы превратить страну прошлого в государство будущего, нужно сносить ветхие перегородки, срывать съеденный грибком паркет и выскребать из углов плесень.

Потому что если реформы взвалить на плечи самых мотивированных реформаторов, но при этом не дать по рукам старым таксидермистам, потрошащим за их спинами остатки неразворованного – то вместо страны мечты все равно выйдет чучело упоротого лиса.

А страна мечты так и останется всего лишь завалявшейся в бардачке предвыборной брошюрой.