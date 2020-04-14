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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      Дим від пожежі у Чорнобильській зоні понесе на Київ – прогноз

      - Читать новость на русском
      Дим може дійти до Києва / фото ДСНС

      За останню добу є декілька позитивних новин про пожежі у Чорнобильській зоні: там пішов дощ, а також припинився відкритий вогонь. Однак, є прогноз, що дим від згарища змінить напрям і почне валити прямо на столицю.

      З північного на південно-східний напрям почне змінюватися від 7 ранку 14 квітня. Прогноз опублікували у Центрі ядерної і радіаційної безпеки

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      У центрі зазначають, що забруднені повітряні маси переважно мають північно-східний напрям, однак, він мінливого характеру.

      Як видно на інтерактивній мапі центру, станом на 13 квітня дим ще рухається на північний схід у бік білоруського Гомеля. Проте, вранці 14 квітня його напрямок зміниться і дим почне накривати столицю. 

      Дивіться інтерактивну мапу прогнозу переміщення диму з Чорнобиля

      Ситуація у Чорнобильській зоні станом на 14 квітня

      • На території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв продовжується гасіння пожеж.
      • Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.
      • Всього на території зони відчудження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.
      • Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
      • Увечері 13 квітня над територією, що спалахнула, пішов дощ: це значно спростило завдання рятувальникам.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Чорнобиль Новини Києва ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні
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