Дим від пожежі у Чорнобильській зоні понесе на Київ – прогноз

Дим може дійти до Києва / фото ДСНС

За останню добу є декілька позитивних новин про пожежі у Чорнобильській зоні: там пішов дощ, а також припинився відкритий вогонь. Однак, є прогноз, що дим від згарища змінить напрям і почне валити прямо на столицю.