Українського бізнесмена затримали у Польщі за можливу крадіжку 171 велосипеда у Німеччині

Міністерство закордонних справ України повідомило, що директора CEO Club Ukraine затримали у Перемишлі. У Німеччині його підозрюють у викраденні електровелосипедів на суму понад 127 тисяч євро.

Захист Карчука стверджує, що він має алібі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар від МЗС України.

Що кажуть у МЗС?

У Міністерстві закордонних справ прокоментували справу про нібито "крадіжку велосипедів" Дмитром Карчуком. У відомстві зазначили, що справа перебуває на їхньому контролі.

Отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України,

– заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що запит опрацьовується. Українська сторона розраховує якомога швидше мати доступ консулів.

Що відомо про справу?

У суботу, 1 серпня, засновник та президент CEO Club Сергій Гайдачук розповів, що 28 липня, під час перетину польського кордону Дмитра Карчука затримали. З того часу він перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі.

Причиною є підозри німецьких правоохоронних органів. Вони вважають, що керівник бізнес-спільноти в Україні може бути причетним до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року.

За їхньою версією, Карчук нібито особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, використав несправжні транспортні документи та забрав 171 електровелосипед. Сума збитків становила майже 127 тисяч євро.

Захист постраждалого переконує, що чоловік не мав жодного стосунку до цих подій. Вони стверджують, що Дмитро в той час перебував в Україні. Серед доказів:

офіційні дані про перетин кордону;

білінг мобільного оператора;

виписки про доставки та оплати;

свідчення людей, з якими він зустрічався в ці дні;

переписки;

фото і відео;

він проходив реабілітацію після операції на коліні й пересувався на милицях;

відсутність прав відповідної категорії для керування вантажівкою.

Він також зазначив, що це може бути справою рук шахраїв.

Зловмисники можуть використати чужі персональні дані, видати себе за іншу людину, забрати вантаж і згодом продати товар за готівку. Фактично у людини можуть викрасти особистість, використати її дані для вчинення кримінального правопорушення, а вона навіть не знатиме про це, доки одного дня її не затримають на кордоні. Наразі невідомо, хто насправді заволодів вантажем і як персональні дані Дмитра потрапили до матеріалів справи,

– сказав Гайдачук.

Він підкреслив, що польський суд не вирішує, чи винен Дмитро, а розглядає можливість передачі Карчука до Німеччини. Бізнесмен зазначив, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Водночас суд призначив підозрюваному до 60 діб тримання під вартою, поки справу розглядатимуть. Адвокати оскаржують це рішення та клопочуть про звільнення чоловіка під заставу.