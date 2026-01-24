"Дискобомбулятор": Трамп розповів про надсекретну зброю, яка дозволила повалити режим Мадуро

Трамп заявив, що "Дискобомбулятор" відключив радари та ракети у Венесуелі. Це дозволилио спецназу США захопити Ніколаса Мадуро.

Венесуельні описують застосування "Дискобомбулятора" як надпотужну звукову хвилю. Про це повідомляє New York Post.

Як Трамп описує надсекретний "Дискобомбулятор"?

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню The Post заявив, що під час зухвалої спецоперації у Венесуелі американські військові застосували нову секретну зброю, яку він назвав "Дискомбобулятором". Саме вона, за словами Трампа, стала ключовим фактором успіху рейду, внаслідок якого було захоплено венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Вони так і не запустили свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і вони так і не запустили жодної. Ми прийшли, вони натискали кнопки, і нічого не працювало. Вони були повністю готові до нас,

– сказав Трамп.

Під час операції 3 січня американські гелікоптери увійшли в повітряний простір Каракаса та заарештували Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес. При цьому, як підкреслив Трамп, жоден американський військовий не постраждав.

Коментарі президента пролунали на тлі повідомлень про те, що адміністрація Байдена раніше закупила імпульсну енергетичну зброю, яку пов’язують із так званим "Гаванським синдромом". Деталей про "Дискомбобулятор" наразі майже немає, однак свідчення з Венесуели малюють моторошну картину.

Очевидці розповідали, що охоронців Мадуро буквально поставили на коліна: у багатьох пішла кров з носа, деякі блювали кров’ю. Один із них згодом заявив, що "раптово всі наші радарні системи вимкнулися без жодних пояснень".

"Наступне, що ми побачили, це дрони, багато дронів, що літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати", – сказав він, додавши, що потім з’явилися гелікоптери, близько 8-ми, якы перевозили близько 20 американських військових.

Потім "Дискомбобулятор" був спрямований безпосередньо на захисників Мадуро.

В якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почалася кровотеча з носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі поворухнутися,

– сказав свідок.

Журналіст, автор каналу "Фарід говорить" Фахрудін Шарафмал розповів 24 Каналу, що в операції у Венесуелі було залучено цілий спектр різноманітного озброєння, зокрема, небачені раніше технології. Особливо цікавою є зброя, яку ЗМІ описують як пристрій розміром з рюкзак.

Це може бути зброя, яка впливає на людей і здатна придушувати сигнали різноманітних систем, що була використана у 2016 році на Кубі та більше відома як гаванський синдром. Видання CNN писало, що американці могли купити цю, можливо, російську розробку у ГУР України.

