Росіяни активно мінують дороги в Україні на 10 – 20 кілометрів вглиб, – "Флеш"

Російські війська на фронті активно застосовують дистанційне мінування. Окрім цього, ворог вдається до мінування прифронтових територій на 10 – 20 кілометрів.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Яку тактику використовує ворог?

"Флеш" пояснив, що росіяни діють наступним чином: великий дрон прилітає в тил, потім опускається та скидає міну на дорогу або поруч із нею.

Звичайно, наш противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10 – 20 кілометрів, не розбираючись, хто поїде цією дорогою,

– додав радник міністра оборони.

За його словами, міна спрацьовує при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика.

У своєму дописі "Флеш" також показав наочний приклад, як може виглядати такий спосіб мінування та закликав мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах.

Як виглядає дистанційне мінування / Фото: "Флеш"

