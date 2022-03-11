Дівчина з Маріуполя, фото якої побачив увесь світ, народила донечку

Фотографії вагітної мешканки Маріуполя Маріани Подгурської облетіли весь світ. На шпальтах світових газет публікували кадри з постраждалою дівчиною, яка вибралася з обстріляного пологового будинку.

О 22:00 10 березня у Маріуполі Маріанна народила. Вона стала матір'ю маленької дівчинки.

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Мені повідомила родичка Маріанни, що вдалося короткочасно зв'язатися з нею телефоном. Вчора ввечері о 22:00 Маріанна народила дівчинку! Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняються,

– розповіла журналістка Ольга Токарюк.

Зауважимо, Маріанна – відома у Маріуполі блогерка. У той день, коли окупанти цинічно скинули бомби на пологовий будинок, вона перебувала у середині медзакладу. Російська пропаганда навіть намагалася звинуватити вагітну у тому, що вона "знялася у фотосесії" біля розбомбленого пологового. Найбільше вражає те, що звичайні росіяни повірили у такий фейк і закидали сторінку Маріанни жахливими коментарями.

На щастя, на захист дівчини стали українці.

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