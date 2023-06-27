У Кривому Розі померла 22-річна дівчина після мамопластики: стали відомі нові подробиці

У Кривому Розі за тиждень після пластичної операції зі збільшення грудей померла 22-річна Аліна Мухіна. Родичі звинувачують хірурга, який у свою чергу заперечує провину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на розповідь сестри загиблої Дар'ї Мухіної у ЗМІ. Вона розповіла нові деталі.

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Дівчина обмірковувала операцію

За словами Дар'ї, її сестра довго обмірковувала операцію і обрала пластичного хірурга за порадою подруги, яка робила подібне хірургічне втручання у цього ж спеціаліста. Операцію проводили в одній з місцевих лікарень, а її вартість складала 3 тисячі євро. Цю суму родина заплатила лікарю готівкою.

"Як він (хірург – 24 Канал) каже, займається благодійністю. Цю ціну, що ми оплачуємо, це ціна самих імплантів. А він уже, що в подальшому робить, це все благодійність", – відзначила Дар'я Мухіна.

Наступного дня після операції Аліну виписали з лікарні. Дівчині було погано, але її заспокоювали (в тому числі й лікар), що на третій день стане легше. Утім, болі посилювалися. Дівчина пила купу таблеток і скаржилася на сильний біль у лівій груді, зазначила її сестра.

"Я відчувала ніби щось всередині є. Якщо в іншій я торкалася, нічого не було, то тут почалося як новоутворення", – додала вона.

Ситуація щодня погіршувалася

17 червня Аліна разом із мамою поїхала до лікарні, але там сказали приїхати за день – у понеділок. Дівчині ставало гірше і було складно самотужки пересуватися. За розповіддю Дар'ї, лікар мав зробити дренаж, але за фактом провів ще одну операцію.

Дістає імплант, промиває і знову вставляє. І каже це мамі вже по факту,

– стверджувала сестра загиблої.

Наступного дня Аліну перевели до реанімації – у неї був дуже низький тиск, почали відмовляти органи. Лікарі ввели дівчину у медикаментозний сон і провели третє хірургічне втручання – дістали імпланти. Але, на жаль, було запізно. Аліна померла ввечері 22 червня.

"Я вважаю, що в неї було зараження крові, це дало ускладнення на органи, сепсис. Зупинити процес вже не могли. У неї під час розтину не було печінки. У 22-річної дівчинки, яка здавала всі аналізи, взагалі не було печінки. Як так може бути?", – додала Дар'я.

Батько Аліни написав заяву до правоохоронних органів, де відкрили кримінальне провадження. У лікарні відмовилися коментувати ситуацію, а сам лікар заперечив, що це його провина. Мовляв, наразі не може нічого детально коментувати з професійної і судової точки зору.

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