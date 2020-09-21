На дівчину ексочільника САП Назара Холодницького Юлію Бойко у центрі Львова 21 вересня наїхала маршрутка. Постраждала переходила дорогу і не зауважила, що маршрутка під'їжджає дедалі ближче.

Маршрутка зачепила Бойко лише дзеркалом. Водій різко загальмував, і від цього у салоні попадали пасажири. Інцидент налякав людей. Про це повідомила "Українська правда".

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Бойко з місця події забрала "швидка". Ексглава САП вже підтвердив, що його дівчина потрапила у ДТП. Однак наголосив, що вона отримала неважкі травми.

ЗМІ повідомляють, що Холодницький екстрено перервав відпустку і поїхав до лікарні.



Фото з місця, де маршрутка наїхала на дівчину Холодницького / Фото VARTA1

Що відомо про стосунки Холодницького та Бойко

Холодницький та Бойко познайомилися під час футбольного матчу. Свої стосунки закохані підтвердили ще у 2018 році. Тоді вони разом відвідали джазовий фестиваль у Львові.

Що відомо про Бойко

Жінці 25 років, вона родом з Кіровоградщини.

За фахом – юристка.

Певний час працювала юристкою-консультанткою в IT-компанії.

Що відомо про Холодницького