На дівчину Холодницького наїхала маршрутка: фото
На дівчину ексочільника САП Назара Холодницького Юлію Бойко у центрі Львова 21 вересня наїхала маршрутка. Постраждала переходила дорогу і не зауважила, що маршрутка під'їжджає дедалі ближче.
Маршрутка зачепила Бойко лише дзеркалом. Водій різко загальмував, і від цього у салоні попадали пасажири. Інцидент налякав людей. Про це повідомила "Українська правда".
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Бойко з місця події забрала "швидка". Ексглава САП вже підтвердив, що його дівчина потрапила у ДТП. Однак наголосив, що вона отримала неважкі травми.
ЗМІ повідомляють, що Холодницький екстрено перервав відпустку і поїхав до лікарні.
Фото з місця, де маршрутка наїхала на дівчину Холодницького / Фото VARTA1
Що відомо про стосунки Холодницького та Бойко
Холодницький та Бойко познайомилися під час футбольного матчу. Свої стосунки закохані підтвердили ще у 2018 році. Тоді вони разом відвідали джазовий фестиваль у Львові.
Що відомо про Бойко
- Жінці 25 років, вона родом з Кіровоградщини.
- За фахом – юристка.
- Певний час працювала юристкою-консультанткою в IT-компанії.
Що відомо про Холодницького
- Юристу Назару Холодницькому 35 років.
- Від 2015 року був главою САП. У 2020 році написав заяву про відставку.
- Коли подавав у відставку, Холодницький заявив, що на антикорупційні органи тисне держава. Він також наголосив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції.