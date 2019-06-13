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      Диверсант хотів підірвати об’єкт "Харківводоканалу": без води могли залишитись два міста

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      На Харківщині затримали диверсанта
      На Харківщині затримали диверсанта / прес-служба СБУ

      Працівники СБУ затримали диверсанта, який хотів підірвати місткість із хлором на об’єкті Харківського водоканалу. Його "взяли" в момент закладання вибухівки.

      Якби чоловіка вчасно не зупинили весь Харків міг залишитись без води. Водопостачання також би зупинилось у місті Лозова.

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      Житель регіону хотів підірвати вибуховий пристрій на території комплексу водопідготовки "Дніпро" – об’єкті "Харківводоканалу" – у селищі Краснопавлівка.

      диверсант Харківщина СБУ водоканал
      Затриманий диверсант на Харківщині

      Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у російському Бєлгороді та здійснив цей злочин за їх завданням.

      Диверсант заклав вибухівку у безпосередній близькості до місткості із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає. За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу,
      – мовиться у повідомленні.

      Зловмиснику оголосили підозру про скоєння злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу "Диверсія". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

      Харків вибухівка
      Закладена вибухівка на об'єкті "Харківводоканалу"

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова СБУ
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