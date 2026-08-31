Партизани "Атеш" підірвали залізничну логістику окупантів у Бєлгородській області

Агенти руху "Атеш" вивели з ладу дві релейні шафи на залізниці в Бєлгородській області, зірвавши постачання боєприпасів військам Росії на Куп'янському напрямку. Диверсія спричинила затримку руху ешелону та змусила командування окупантів екстрено змінювати логістичні маршрути.

Про це йдеться в повідомленні партизанського руху в телеграмі.

Що відомо про успішну диверсію "Атеш"?

Як повідомили представники руху, вантаж із боєприпасами та інженерним майном призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку Росії.

Успішна диверсія у Бєлгородській області: дивіться відео

Унаслідок пошкодження залізничної автоматики рух на ділянці було заблоковано, що унеможливило вчасне відправлення військового ешелону на лінію фронту. Замість планового поповнення окупаційне командування отримало тривалі затримки в постачанні та змушене екстрено перебудовувати маршрути доставки.

Партизани продовжують завдавати Росії втрат: дивіться відео

Один із виконавців цієї операції – колишній військовослужбовець збройних сил Росії, який залишив службу та приєднався до руху опору. Він зробив вибір протидіяти путінському режиму та чинити опір примусовій мобілізації, яку готують у Росії.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України агент партизанського руху "Атеш" здійснив диверсію в районі Ростова-на-Дону, знищивши військовий "КамАЗ" російських військових. За даними руху, вантажівка використовувалася для постачання підрозділу угруповання військ "Центр", яке бере участь у боях за Костянтинівку.

Раніше партизани заявили про знищення трьох веж зв'язку російських військ на Курському напрямку. За даними руху, об'єкти розташовувалися поблизу населених пунктів Дар'їно, Мала Локня та Свердліково й забезпечували зв'язок між російськими підрозділами. В "Атеш" стверджують, що після втрати веж могли виникнути перебої з передачею оперативної інформації та наказів, що ускладнило координацію дій окупантів, зокрема між 83-ю окремою гвардійською десантно-штурмовою бригадою та 1443-м мотострілецьким полком.