"Доповідає особисто Путіну": хто в Росії стоїть за підривами та диверсіями в ЄС

Росія продовжує гібридну війну з Заходом. Для цього вона влаштовує систематичні диверсії на важливих об'єктах у країнах ЄС.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, хто у Росії відповідає за підривну діяльність у Європі.

Хто з росіян влаштовує провокації у Європі?

Диверсії за кордоном, зокрема в країнах ЄС, курують підрозділи Головного управління Генштабу Росії (ГРУ):

Військова частина 29155 – підрозділ приблизно на 400 людей, який займається закордонними операціями. Серед його завдань – диверсії, підриви складів боєприпасів і військових підприємств, замахи та отруєння.

– підрозділ приблизно на 400 людей, який займається закордонними операціями. Серед його завдань – диверсії, підриви складів боєприпасів і військових підприємств, замахи та отруєння. Центр 795 (в/ч 75127) – окрема законспірована структура, яка займається диверсіями та викраденнями людей за кордоном. Вона підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу Росії Валерію Герасимову. Він, у свою чергу, звітує особисто Володимиру Путіну.

Нагадаємо, що, за даними західної розвідки, Росія проводить нову кампанію диверсій проти оборонних підприємств у Європі. Для цього російські спецслужби, ймовірно, залучають місцеві кримінальні угруповання.

Росія намагається діяти так, щоб приховати свою причетність і не спровокувати пряму відповідь НАТО.

Виконавців знаходять через посередників, завдання передають через месенджери, а за роботу можуть платити криптовалютою. При цьому самі виконавці не завжди знають, хто насправді стоїть за замовленням.

Серед останніх випадків – підпал будівлі естонської компанії Milrem Robotics, яка виробляє роботизовані системи та постачає продукцію Україні.

Подібні інциденти також фіксували в Чехії, Литві, Болгарії та Італії.

За оцінкою західних посадовців, мета таких атак – не лише пошкодити підприємства, які виробляють або постачають зброю Україні. Росія також намагається створити напруженість усередині НАТО та послабити готовність європейських країн підтримувати Київ.