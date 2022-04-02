Диверсійні групи присутні на Львівщині, СБУ відпрацьовує всі питання, – Козицький

На території Львівської області присутні учасники ворожого ДРГ, проте вони не є в активній фазі. Служба безпеки України вже працює з цим питанням.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" керівник військової адміністрації у Львівській області Максимом Козицьким.

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Журналісти "Радіо Свобода" пригадали події 2014 року, коли у будівлі обласної адміністрації група провокаторів намагалась оголосити так звану "львівську народну республіку", однозначно вони мали на меті вести підривну діяльність.

На запитання, які є ризики сьогодні від диверсантів, які потрапляють чи присутні у Львові, Максим Козицький відповів, що учасники російської ДРГ присутні на території Львівщини.

Ці групи не є в активній фазі, вони себе не виявляють активно, намагаються вести розвідку критичної інфраструктури, наступних можливих ударів по об’єктах, ведуть диверсійну роботу щодо пересування людей, техніки. Це основні речі. Ми не знаємо планів диверсантів, можемо здогадуватись і нині відпрацьовуються окремі групи,

– розповів керівник Львівської ОВА.

Він запевнив, що Служба безпеки України працює над питанням диверсійних угрупувань на Львівщині.

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