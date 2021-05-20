Про це Зеленський повідомив під час великої пресконференції 20 травня. Він відповів, зокрема, на питання щодо введення каральних обмежень проти Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

До теми Головний пріоритет – будувати Україну без війни, – Зеленський

Буде ще багато всього, – Зеленський про рішення РНБО

Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас (засідання РНБО – 24 канал) щоп'ятниці,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, що президент наголосив, що в РНБО входять представники різних органів влади. Тому рішення важко назвати "одноосібними чи диктаторськими". Зеленський навів приклад, коли голосували санкції проти Віктора Медведчука, то дехто не був "за". Щодо своєї участі у Раді нацбезпеки та оборони, то каже Зеленський, – це його конституційні обов'язки.