"Дія" та електронний суд: як Україна стає цифровою державою

Впровадження електронного суду, декларації та документообігу, створення порталу "Дія" та взагалі мета перетворення України на "державу в смартфоні". Розповідаємо, як Україна стає цифровою та переходить в онлайн.

Електронний суд

У 2017 році розпочалася масштабна модернізація Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Першим її кроком стала нова редакція процесуальних кодексів.

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Мета системи – забезпечити ведення судами електронного діловодства, та організувати захищене зберігання, автоматизоване аналітичне і статистичне опрацювання інформації, ведення Єдиного державного реєстру судових рішень тощо.

В основі цієї системи – використання хмарних технологій. Вони мають забезпечувати віддалене опрацювання та зберігання даних, а також надавати онлайн-користувачам доступ до обчислювальних ресурсів та програмного забезпечення.

До того ж розроблене спеціальне ПЗ для проведення судових засідань поза межами судів. Деякі суди вже проводять засідання через відеоконференції: у цьому судам допомагає програмний комплекс EasyCon. Він дає можливість спілкуватися великими та малими групами людей, які перебувають в різних місцях. З допомогою системи учасники процесу діляться інформацією, документацією, цілими базами даних і колегіально ухвалюють рішення.

Електронні декларації

А з 2016 року в Україні запрацювало е-декларування. Чиновники та інші публічні посадовці подають річну декларацію про доходи та майно в електронний спосіб.

Існує чотири типи електронних форм декларації:

щорічна (охоплює попередній рік), перед звільненням (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями), після звільнення (охоплює попередній рік, тобто рік, у якому особа звільнилася), кандидата на посаду, у разі якщо посада належить до переліку суб’єктів декларування або до переліку посад із підвищеним корупційним ризиком.

Ця форма декларації є більш зручною та повнішою за попередній паперовий варіант. Вона налічує 16 розділів, а раніше було шість. В е-декларації залишається декларування доходів, нерухомого майна, транспортних засобів, видатків тощо.

Також тут з’явилися нові розділи. Наприклад, про об’єкти незавершеного будівництва, нематеріальні активи, бенефіціарну власність у юридичних особах та на майно, членство в громадських об’єднаннях та їхніх органах, роботу за сумісництвом.

Також декларанти повинні вказувати всі речі, які коштують понад 100 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня звітного року.

Окрім чиновників, подавати електронні декларації можуть і інші громадяни.

Ось кілька переваг е-декларування:

Можна подавати звітність у будь-який час, а не лише в робочий, як це відбувається з паперовою декларацією. Не треба ходити (чи їздити) до податкової, а значить платник податків економить час і гроші. Немає потреби в платників контролювати зміну форм бланків податкової декларації, оскільки програма оперативно оновлює формати документів в електронному форматі, тому платник автоматично отримує можливість користуватися чинними на момент звітування формами декларації та додатків до неї. Усі звіти в автоматичному режимі перевіряються на наявність арифметичних та логічних помилок.

Сформувати звітність можна за допомогою спеціальних програм. Вона підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та передається до податкових органів.

КЕП можна отримати в пункті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України або в банківських установах і організаціях.

Електронний документообіг

Останніми роками в Україні активно розвивається електронний документообіг. Дедалі більше людей, компаній та навіть державних установ починають впроваджувати ЕДО.

Сучасні системи електронного документообігу дозволяють працювати з документами в будь-який час і з будь-якого пристрою з браузером.

Ось лише кілька переваг електронного документообігу:

Вони значно дешевше. Не треба нічого витрачати на папір та інші матеріали, друк, доставку й утримання архіву.

Це надійніше та безпечніше. Електронні документи не зношуються, а загубити їх неможливо.

Електронні документи економлять час та ресурси.

Такі документи (договори, рахунки, акти, додаткові угоди й так далі) мають юридичну силу, тільки представлені в електронному форматі. Систему зовнішнього ЕДО можна використовувати і для внутрішнього документообігу організації.

Електронний документообіг впроваджують не тільки великі компанії та малий і середній бізнес, а й державні підприємства й міністерства. Серед них "Укртрансгаз", "Нафтогаз", "Укртранснафта", "Держгеокадастр", Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державне агентство з управління зоною відчуження, Державна міграційна служба, Генеральна прокуратура тощо.

Також в Україні працює роумінг між системами ЕД – так само як і в мобільному зв’язку. Він допомагає клієнту отримувати документи від різних вендорів.

"Дія"

Також в Україні запрацювала "Дія". Це застосунок, у якому всі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні. А ще це один портал, де можна отримати всі послуги онлайн: швидко та зручно.

Наприклад, можна отримати довідки та витяги, ліцензії та дозволи, отримати допомогу від держави, верифікувати документи тощо. А бізнес також має можливість отримати необхідні витяги, документи, дозволи — на будівництво, землю, нерухомість, транспорт і т. д. Ще тут можна швидко відкрити та закрити ФОП в онлайн-режимі.

Також там є розділ "Дія.Бізнес" – це портал, який допомагає підприємцям у створенні, розвитку та масштабуванні бізнесу. Тут можна отримати консультацію, знайти ідеї для бізнесу, відвідати онлайн-школу, прочитати кейси та новини.

Держава в смартфоні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це коли максимальна кількість людей має смартфони, мають доступ до інтернету, розуміють, як використовувати смартфони або комп’ютери, і при використанні державних послуг практично не помічають, що вони це роблять.

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Ще у 2019 році він презентував цілі, до яких вони будуть йти: