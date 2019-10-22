Дії людей Коломойського і Медведчука можуть зупинити меткомбінати України, – економіст

Пропозиція нардепа від "Опозиційної платоформи – За життя" Нестора Шуфрича внести правку до законопроєкту №1210, що збільшить ренту на видобуток руди з 8 до 50%, може дорого коштувати Україні.

Про це у коментарі 24 каналу розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

"Різке підвищення ренти на видобуток залізної руди, з одного боку, дії представників Ігоря Коломойського у Верховній Раді, з іншого, – Медведчука зі своїми діячами. Вони так зупинять металургійні комбінати, і це призведе до дуже суттєвих збитків для держави. Десятки тисяч людей залишаться без роботи", – підкреслює Кушнірук.

Експерт додає, що від цього однозначно виграє Росія. Кремль зацікавлений у хаосі, який в Україні може виникнути зараз.

Детальніше про дискусії та особливості законопроєкту №1210 читайте у статті "Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія".

Що відомо про законопроєкт №1210?

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" ініційований фракцією "Слуга народу". Документом передбачається різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. На переконання експертів, законопроєкт не відповідає чинному Податковому кодексу. Якщо його ухвалять це може знищити повністю галузь. Існує ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства і економіки в цілому. Між тим, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич пропонує підвищити рентну ставку на видобуток залізної руди з 8% до 50%.