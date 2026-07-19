Чи можна керувати авто з простроченим посвідченням водія під час війни

Часто громадяни цікавляться, чи можна керувати транспортним засобом, якщо термін дії посвідчення водія закінчився. Наразі в Україні діють спрощені правила щодо цього.

Детальніше про це 24 Каналу розповіло Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС".

Чи можна керувати з простроченим водійським під час війни?

У МВС пояснили, що під час воєнного стану в Україні діє спрощення, яке дозволяє користуватися виданим вперше на 2 роки посвідченням водія, термін дії якого закінчився.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №184 від 03.03.2022 року, у період дії воєнного стану та впродовж одного року з дня його припинення або скасування, особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія України, виданого їй вперше (на два роки) на право керування транспортними засобами відповідної категорії, навіть якщо строк його дії закінчився.

Однак, зверніть увагу, що ця норма поширюється тільки на посвідчення водія, видані вперше на 2 роки. Водночас таке водійське вважається нечинним і підлягає обміну.

Як обміняти прострочене посвідчення водія?

Якщо термін дії посвідчення водія закінчився, у МВС радять не зволікати та обміняти його. Це дозволить уникнути непорозумінь у майбутньому та забезпечить актуальність документів.

Обміняти посвідчення водія можна онлайн:

у Кабінеті водія,

у застосунку Дія за умови, що водійський документ там відображається.

Також отримати послугу можна у зручному сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання. З собою необхідно взяти документи:

посвідчення водія;

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (з витягом про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Зверніть увагу! Якщо було вчинено 3 і більше порушень ПДР під час користування посвідченням водія виданим на 2 роки, обмін буде здійснено після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Посвідчення водія видається терміном на 30 років. Орієнтовна вартість послуги – 650 гривень, не враховуючи банківську комісію.

Перед зверненням до сервісного центру МВС необхідно зареєструватися на отримання послуги на сайті через Е-запис або мобільний застосунок "Е-запис". Також зареєструватися можливо через термінал самообслуговування, розташований безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС.

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