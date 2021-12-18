Демарш Вукича

В первую очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что он намерен поднять вопрос о закупке очередной партии российского оружия, в частности 12 истребителей и не менее пяти ударных вертолётов Ми-35.

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Одновременно с этим заявлением депутаты Народной скупщины Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, проголосовали за выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой системы. Лидер правящей коалиции боснийских сербов Милорад Додик заявил, что это момент завоевания свободы для Республики Сербской.

Подобный шаг является угрозой для территориальной целостности Боснии и Герцеговины, в особенности, если учесть, что Додик намерен отменить все послевоенные реформы и вернуться к конституции 1995 года.

Важно отметить то, данные события стали форсироваться Республикой Сербской после – визита Милорада Додика в Россию 2 декабря и его встречи с Путиным. В унисон с возвращением в Республику Сербскую Милорада Додика в регион отправились представители Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Русский след на Балканах

Напомню, что на Балканах религиозный фактор играет очень важную роль в дестабилизации региона и фактически, является не менее важным, чем военная или политическая поддержка со стороны России её марионеток.

В частности, Черногорию на протяжении достаточно длительного времени дестабилизируют не только посредством агентурного воздействия российских спецслужб силовыми сценариями (например, как провалившийся переворот в 2016 году, организованный ГУ ГШ ВС РФ), но и провокационными выступлениями Сербской православной церкви.

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Напомню, что проходившие в 2019-2020 году массовые протесты в Черногории курировались представителями СПЦ, которые в свою очередь тесно контактировали с российскими силовиками.

Именно по сценарию из Москвы происходила дестабилизация Черногории, впоследствии получившая название “Черногорский сценарий”.

К чему приведет "разогрев" Балкан

Фактически, разогрев Балкан мы можем наблюдать на протяжении всего 2021 года. Наиболее острый, пиковый эпизод этого разогрева был отмечен в сентябре в Косово, когда сербская сторона пошла на откровенные провокации, а приграничные районы буквально заполонила российская агентура.

Белград, пользуясь поддержкой и одобрением Москвы, осуществляет дестабилизацию Балкан по целому ряду направлений. Черногория, Косово, Босния и Герцеговина. Сербия, а точнее её московские кураторы, испытывают соседей, в поиске наиболее уязвимого места, с последующей атакой, информационной, либо политической, или откровенно военной.

Но, каков бы метод ни был изначально принят во внимание, очевидно и то, что наращивание поставок российского оружия в Сербию, а так же постоянное присутствие в этой стране агентов Кремля, как в гражданском, так и в рясах, говорят о, рано или поздно, но необратимом применении силового сценария, который Кремлю на Балканах позволит решить целый ряд геополитических задач.

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