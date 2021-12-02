В Беларуси прошли боевые учения с участием российских частей, а Лукашенко прямо обозначил Украину как потенциального противника. В Крыму организованы маневры частей ВМФ.

Важно Первым договариваться с Путиным лично начал Порошенко

Всё это очень тревожно и пахнет войной

Журналисты выяснили, что разведка США предупредила европейских союзников о подготовке Путиным наступательной операции.

Если верить этим сообщениям, то скоординированный удар может быть нанесен сразу с по трем направлениям — из Беларуси, центральной России и Крыма.

Зачем Путину эта война

Например, смысл боевых действий 2014 – 15 годов вполне понятен. Путин тогда на фоне временного безвластия в Киеве забрал Крым и значительно укрепил свой рейтинг внутри страны. А на Донбассе был создан постоянный очаг военного конфликта, который до сих используется как рычаг давления на украинские власти и на Европу.

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Но в чем смысл нового военного вторжения?