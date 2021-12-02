В Беларуси прошли боевые учения с участием российских частей, а Лукашенко прямо обозначил Украину как потенциального противника. В Крыму организованы маневры частей ВМФ.
Важно Первым договариваться с Путиным лично начал Порошенко
Всё это очень тревожно и пахнет войной
Журналисты выяснили, что разведка США предупредила европейских союзников о подготовке Путиным наступательной операции.
Если верить этим сообщениям, то скоординированный удар может быть нанесен сразу с по трем направлениям — из Беларуси, центральной России и Крыма.
Зачем Путину эта война
Например, смысл боевых действий 2014 – 15 годов вполне понятен. Путин тогда на фоне временного безвластия в Киеве забрал Крым и значительно укрепил свой рейтинг внутри страны. А на Донбассе был создан постоянный очаг военного конфликта, который до сих используется как рычаг давления на украинские власти и на Европу.
По теме Каких гарантий требует Москва
Но в чем смысл нового военного вторжения?
- Забрать Донбасс и сделать его частью России, как просит Маргарита Симоньян?
- Пробить сухопутное сообщение с Крымом, что еще пять лет назад предлагал министр обороны Шойгу?
- Или, может быть, Путин хочет вообще радикально решить украинский вопрос? Дойти до Киева, водрузить там российский флаг и назначить президентом своего кума Медведчука…
- Или это всё-таки блеф и концентрация бронетехники на границе — просто шантаж? Чтобы, например, принудить западных лидеров к переговорам и вести диалог с позиции силы.