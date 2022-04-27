Для кожної області створять спеціальні каталоги: це допоможе у відбудові, – Кирило Тимошенко

Офіс Президента спільно з низкою відомств готує детальний каталог щодо інфраструктури кожної з областей України. Це допоможе відбудувати регіони, де побували російські окупанти.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Каталог підготують для кожної з областей

Тимошенко уточнив, що детальну ревізію зроблять навіть для регіонів, де не було бойових дій. Завдяки каталогам хочуть в загальному переосмислити бачення різних областей.

Чому ми це робимо? Бо розуміємо, що нам потрібно не лише відновлювати зруйновану інфраструктуру. Треба буде переглянути бачення кожного міста, з’єднань між ними. Туди будуть входити багато позицій. Тому це стосується не лише регіонів, які були окуповані, – розповів Кирило Тимошенко.

За його словами, президент Зеленський вважає, що кожна країна, яка погодиться допомогти із відновленням, має закріпити за собою певний регіон. До прикладу, Велика Британія відповідатиме за Київ та Київську область. Саме такі каталоги допоможуть краще зорієнтуватися в проблемах регіону та кількості коштів, які доведеться на це витратити.

Окрім цього, в межах районів чи міст можна буде залучати у відновленні і приватні структури. Так, один з відомих європейських футбольних клубів вже погодився допомогти відбудувати стадіон в Чернігові. Такі ініціативи будуть лише заохочуватися.

Ми зараз робимо таке собі "домашнє завдання", щоб країни розуміли, яким буде обсяг коштів. Будемо надавати по кожному регіону інформацію, – додав Тимошенко.

Проєкт виконує Офіс Президента спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, військово-цивільними адміністраціями та представниками місцевих громад.

Додамо, Тимошенко також заявив, що існує інструкція, як відновлювати життя в місті після деокупації. Її розробили на основі Бучі.

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