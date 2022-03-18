Для оборони українських міст: Метінвест виготовив рекордну кількість протитанкових "їжаків"

З перших днів війни підприємства групи Метінвест допомагають ЗСУ, територіальній обороні, Національній гвардії та Нацполіції зміцнювати межі захисту українських міст від російських окупантів.

Про це повідомив президент "Укрметаллургпрому" Олександр Каленков.

До теми Зараз основний напрямок Метінвесту – гуманітарна допомога, – Риженков

На сьогоднішній день із металу Групи виготовлено близько 35 тисяч протитанкових "їжаків", які встановлюють на вулицях Києва, Львова, Тернополя, Хмельницького, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, Миколаєва, Полтави, Житомира та дрібніших міст. Охоплено практично всю Україну.

Метал для загороджувальних пристроїв Метінвест видає безкоштовно. Частина "їжаків" виготовляється безпосередньо на потужностях компанії,

– додав Каленков.

З метою їх виробництва вже поставлено понад 2,3 тис. тонн різного виду металопродукції.

У процесі виробництва залучено близько 130 приватних компаній, державних організацій та волонтерів.