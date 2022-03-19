Для прийому поранених окупантів залучені усі медзаклади у Гомелі: хірурги працюють цілодобово
19 березня 2022 , 07:29
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загиблих та поранених російських військових з території України везуть у білоруське місто Гомель. Там їх приймають та лікують.
У. місті для окупантів працюють усі медичні заклади. Мовиться про ті, що мають хірургічні відділення.
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У Білорусі рятують окупантів
Усі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Хірурги працюють цілодобово.
Зафіксовано великий відсоток смертності серед важкопоранених росіян.
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