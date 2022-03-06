Для протидії роспропаганді: Мінцифри і Megogo запустили нову послугу – Дія TV

Міністерство цифрової трансформації України запустило нову послугу для користувачів застосунку "Дія" – Дія TV. Проєкт створили спільно із стримінговим сервісом Megogo.

Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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Наразі Дія TV транслює марафон телеканалів, які об'єднались, щоб цілодобово висвітлювати війну Росії проти України. Згодом на Дія TV з'явиться дитячий контент, щоб трохи відволікти малечу.

Українці будуть в курсі останніх новин будь-де та будь-коли,

– заявив Федоров.

Як скористатись послугою Дія TV?

У застосунку треба обрати "Послуги" та "Дія TV". Трансляція розпочнеться почнеться автоматично.

Сервіс уже доступний для користувачів iOS та Android. Однак треба не забути оновлювати застосунок "Дія".

Інструкція, як скористатись послугою: дивіться відео

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