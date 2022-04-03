Для розбору завалів і розчищання дворів в Ірпені потрібна великогабаритна техніка і добровольці

Українські захисники вигнали окупантів з Ірпеня, що поблизу Києва. Наразі в місті розбирають залишки руйнувань.

Про це 3 квітня повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він закликав допомогти відновлювати місто.

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"Для розбору завалів і розчищання дворів в Ірпені нам потрібна додаткова великогабаритна техніка: екскаватори, самоскиди, крани. Власники, відгукніться! Також потрібні добровольці, які готові працювати", – написав Маркушин.

Мер додав, що охочі допомогти можуть звертатися за телефоном +380 (96) 451 19 37.

Що відбувається в Ірпені

Маркушин розповів, що наразі відомо про понад 200 людей, які загинули від рук рашистів. Проте ці дані ще уточнюють. В Ірпені також розміновують території, а слідчі та правоохоронці фіксують всі злочини загарбників.

Далі я поставлю завдання комунальникам – відновити водопостачання, аби у місті запрацювала каналізація, а також в Бучі, Ворзелі та Гостомелі, бо "Ірпіньводоканал" обслуговує всі ці міста,

– сказав мер.

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