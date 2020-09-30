Президент Росії Володимир Путін входить в групу ризику у випадку зараження на коронавірус. Відтак він вирішив максимально уберегти себе. Всі, хто хоче з ним особисто зустрітися, повинні пройти обов'язковий 14-денний карантин.

Путін максимально ізолював себе від людей, в яких може бути коронавірус. Усіх, хто хоче зустрітися з ним, відправляють на обов'язковий карантин, не залежно від посади та титулів, повідомляє видання "Проєкт".

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Для цього в Росії всіх, хто має зустрітися з Путіним, розподіляють між двома містами – Москвою та Сочі. В останньому місці для цього виділили пансіонат "Дагомис". При цьому перебувати карантин там доводиться у номері. І лише за негативного результату тесту на коронавірус, чиновників переводять у пансіонат "Русь". Там правила перебування дещо легші – можна гуляти по території.

Лише після 14-денного карантину людей допускають до Путіна. Так було і з науковцем Георгієм Риковановим. Він відбув 14-денний карантин лише заради того, щоб Путін сфотографувався з ним, вручаючи йому зірку Героя праці.

Щодо Москви, то там карантин доводиться відбувати на одній із державних дач.

Дещо інша ситуація з наближеними до Путіна особами. Деякі з них змушені жити на території президентської резиденції в Ново-Огарьово в гостьовій частині. Але місце там закінчилося.

Не допускають до Путіна і журналістів. На події з ним допускають лише особистого фотографа та відеооператора, а також знімальну групу ВДТРК.

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Винятками стали зустріч з Олександром Лукашенком. Однак лише через те, що чинний самопроголошений президент Білорусі вже перехворів на коронавірус. А також зустріч з російськими сенаторами, однак на ній між Путіним та рештою учасників була значна відстань.

Реакція Кремля на карантин для зустрічі з Путіна

Речник Путіна Дмитро Пєсков спростував цю інформацію. За його словами, в Кремлі лише посилено тестують усіх. Але це пов'язано зі специфікою роботи.

"Ні, ці повідомлення не відповідають дійсності. В Адміністрації президента, як і всюди, є хворі, є ті, хто перехворіли, є ті, які хворіють – це неминучий процес. Особливих заходів карантину немає. Є, звичайно, постійно триваючий процес, ще з березня місяця, процес тестування. Так, це регулярно, в посиленому режимі, але це пов'язано зі специфікою роботи", – заявив Пєсков.

Карантин в Росії: коротко