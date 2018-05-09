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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Для Путіна і його ОЗУ 9 травня – День окупації і перемогобісся, – російський блогер

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Слава Рабинович критично висловився про відзначення 9 травня у Росії
Слава Рабинович критично висловився про відзначення 9 травня у Росії / Апостроф

Російський блогер та фінансист Слава Рабинович критично висловився на відзначення 9 травня у Росії. Так, він висловив переконання, що цей день для президента РФ Володимира Путіна і його "організованого злочинного угрупування" є Днем окупації.

Про це Рабинович написав на своїй сторінці у Facebook.

Блогер зазначив, що 9 травня для нього – це День Пам'яті і Скорботи: "Повірте, мені є кого пам'ятати, і навіть за ким сумувати, але ніхто не посміє вчити мене пам'ятати і сумувати "правильно".

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Сьогодні у моєму рідному і улюбленому місті по Двірцевій площі мчали смердючі картонні окупаційні танки. Танки, що належать путінському ОЗУ, що окупувало мою країну. Танки, які ніколи не брали участь, не беруть участі і не братимуть участі в боях на гіпотетичному театрі сучасних військових дій. Це танки окупаційного путінського ОЗУ, які призначені для того, щоб у необхідний для ОЗУ момент намотати на свої гусениці кишки громадян, що протестують, які вийшли боротися з окупантами,
– мовиться у дописі Рабиновича.

Він висловив переконання, що "путінське ОЗУ готове це зробити і зробить це": "І це будуть не тільки нові Дмитро Комар, Ілля Кричевський і Володимир Усов. Путінське ОЗУ піде з дуже великою кров'ю. Піде. Її змиє. Але дорогою ціною".

"Сьогодні, 9 травня, для мене – це День Пам'яті і Скорботи. Для Путіна і його ОЗУ – День окупації і перемогобісся", – резюмував російський фінансист.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
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