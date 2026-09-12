Від академічного веслування до військової служби: історія Дмитра Тригуба

Дмитро Тригуб багато років присвятив професійному спорту, а сьогодні навчає фізичній підготовці військовослужбовців 2 Галицької бригади Національної гвардії України. За його плечима – звання майстра спорту, багаторазові чемпіонства України, участь у трьох чемпіонатах світу та боротьба за право представляти Україну на Олімпійських іграх.

Детальніше про шлях Дмитра Тригуба читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про спортивну кар'єру Тригуба?

З 1986 по 2001 рік Дмитро професійно займався академічним веслуванням у рідному Запоріжжі. У складі національної збірної неодноразово ставав чемпіоном України та брав участь у чемпіонатах світу.

У червні 2000 року в складі національної четвірки він зупинився за крок від Олімпіади в Сіднеї, посівши шосте місце на кваліфікаційній регаті в Люцерні.



Дмитро Тригуб займався академічним веслуванням / Фото, надане 24 Каналу

Як змінилося життя Дмитра після початку повномасштабної війни?

Після завершення професійної спортивної кар'єри Дмитро почав будувати цивільне життя, та у лютому 2022 року все змінилося – він вирішив стати до лав Сил оборони України.

Так, спортивний досвід, який багато років був частиною його життя, став основою для нової військової професії – Дмитро почав працювати інструктором з фізичної підготовки і спорту одного зі стрілецьких батальйонів

Перший бойовий досвід у складі бригади він отримав уже у 2022 році. Під час ротації на Покровському напрямку Дмитро був головним сержантом роти.

Це був час суцільної невизначеності та авіаційно-артилерійського адреналіну,

– пригадує нацгвардієць.

У 2024 році він знову вирушив на Схід. Цього разу працював в управлінні батальйонної тактичної групи.



Тригуб на службі в НГУ / Фото, надане 24 Каналу

"24-й по багатьох параметрах для мене був складнішим. Нажаль, багато втрат побратимів. Багатьох із них ти знав особисто, знав їхні родини. І цей біль та гіркоту втрати не зрозуміє той, хто не втрачав", – говорить Дмитро.

Чим Тригуб займається сьогодні?

Сьогодні його основне завдання – фізична підготовка військовослужбовців. Він переконаний, що найкраще мотивує не теорія, а власний приклад. Тому сам продовжує тренуватися та підтримувати фізичну форму.

"Виправдання може звучати тисячою слів, та коли відчуваєш зміни в тілі і в голові, які дає фізичне навантаження, коли смакуєш азарт суперництва і радість перемоги – тоді всі пояснення зайві. Звісно, перевірка витривалості на бойових також стимулює взятися за себе. Та моя задача, щоб хлопці під час виконання бойових завдань могли спертися на свою фізичну форму", – міркує нацгвардієць.

Дмитро Тригуб займається фізичною підготовкою військових: дивіться фото його особистих занять спортом

Сам сержант Тригуб тримає форму за допомогою бігу – від середніх дистанцій до марафонів і трейлів. За плечима нацгвардійця вже десятки півмарафонів та шість повноцінних марафонів на 42,2 кілометра. Він також регулярно бере участь у змаганнях з ветеранського спорту та спортивних заходах, де представляє велику родину нацгвардійців.

Колись була обіцянка дружині – жодних триатлонів, бо це вимагає надто багато часу та ресурсів. Але, можливо, вже після Перемоги я цю обіцянку трохи порушу,

– усміхається Дмитро.

За плечима нацгвардійця – роки важкої служби та сотні витренованих бійців. Сьогодні сержант Тригуб продовжує щоденно робити свою справу: гартувати фізичну витривалість побратимів, підтримувати їхній бойовий дух та власним прикладом доводити, що дисципліна та внутрішня сила допомагають вистояти за будь-яких умов.