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      ДМК розраховує працювати стабільно, незважаючи на справу про банкрутство

      44 Читать новость на русском
      ДМК
      ДМК / rbc.ua

      ДМК розраховує стабільно працювати, незважаючи на справу про банкрутство

      ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК) розраховує працювати у звичайному режиму, незважаючи на відкриття провадження в справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський меткомбінат". Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву підприємства.

      "Відносно ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" 31 травня 2019 року господарський суд Дніпропетровської області виніс ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відповідно до закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при відкритті справи про банкрутство вводиться процедура розпорядження майном. Зараз підприємство має право спрямовувати кошти виключно для розрахунків, пов'язаних з основною виробничою діяльністю", – йдеться у повідомленні.

      Як зазначили у ДМК, у період розгляду справи про банкрутство підприємство має суттєві обмеження в правах надавати соціальну допомогу та фінансувати соціальну сферу.

      "У 2018-2019 роках ДМК виконав свої зобов’язання перед містом, перерахувавши відповідно 60 мільйонів гривень на децентралізацію опалювальної системи і 40 мільйонів гривень на придбання автобусів для комунального автопарку м. Кам'янське", – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що Дніпровський меткомбінат – суб’єкт підприємницької діяльності з особливим статусом містоутворюючого підприємства, що забезпечує робочі місця для 9500 осіб. Щомісяця комбінат перераховує податки і збори, наповнюючи міський бюджет майже на 40%.

      "В цей непростий період, пов'язаний з відкриттям провадження в справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський меткомбінат", підприємство розраховує працювати в звичному режимі і пройти його без простоїв виробництва", – зазначили у прес-службі.

      Як відомо, "Дніпровський меткомбінат" – одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату.

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      Теги: Новини України Металургія Новини Дніпра
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