Авто та мотоцикл їхали в одному напрямку. Коли мопед розвертався, Chevrolet збив його.
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Життя людей врятували шоломи
Молоді люди на мотоциклі були в шоломах. Тому й отримали лише садна та забої. Постраждалих забрала швидка.
У результаті на машині залишились подряпини та розбиті фари. На світлинах, що оприлюднили в мережі видно, що розбитий мотоцикл лежав обабіч дороги.
Подряпана автівка / Фото "Інформатор"
Дивіться відео з місця ДТП:
Місце ДТП / Фото "Інформатор"
У легковику могли бути батьки постраждалого
Зазначили, що водій та пасажир Chevrolet були родичами одного з потерпілих. Ба більше, у телеграм-каналі "Х**вый Днепр" пишуть, що в машині їхали батьки потерпілого.
У Києві водій збив пішохода з самокатом
У столиці 9 серпня водій Renault грубо порушив правила дорожнього руху та не пропустив пішохода. Ймовірно, він сподівався "проскочити". Хлопець, який переходив дорогу із самокатом, відлетів на кілька метрів та зазнав травм.
За цим фактом мали відкрити кримінальне провадження.