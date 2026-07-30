У Дніпрі пролунала серія вибухів, гучно було й у Кривому Розі

Росіяни продовжують атакували українські міста за допомогою ракетного озброєння. Унаслідок цього під ударом, зокрема, опинилося Дніпро.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Які деталі атаки відомі?

Повітряну тривогу для більшості районів Дніпропетровської області оголосили орієнтовно о 01:10. Незадовго після цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку обласного центру та Кривого Рогу.