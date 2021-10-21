Одна з черг до маршрутки в Дніпрі проходить майже через всю Європейську площу. Загалом 21 жовтня ввечері помітили щонайменше 4 таких випадки.
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"Кілометрові" черги
Наприклад, черга на маршрут №88 починається від вулиці Глінки і закінчується біля Торгового центру "Європа". Тобто люди стоять майже через всю Європейську площу.
Біля автобусів зібралися величезна кількість людей / Фото "Інформатора"
Сама вулиця Глінки від площі і до KFC – теж у натовпі. Там утворились кілька черг: на маршрути №57, №120 та інші. Одразу напроти помітили таку ж ситуацію.