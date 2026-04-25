У Дніпрі внаслідок атак двоє загиблих: постраждали десятки, під завалами можуть бути люди

Росія завдала ударів по Дніпру та продовжує це робити багато годин поспіль. В місті десятки поранених, відомо і про перших загиблих.

Про це заявили в Дніпропетровській ОВА. На жаль, кількість поранених тільки зростає.

Скільки людей загинуло та постраждало внаслідок обстрілу Дніпра сьогодні?

О 8:56 глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих людей. Під завалами понівеченого будинку можуть бути 5 людей, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Поранена 21 людина.

В ДСНС повідомили, що внаслідок масованої атаки були пожежі. Пошкоджено житлові будинки, підприємства і об'єкт промислової інфраструктури, частково зруйновано 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок. І під завалами можуть бути люди.

Зверніть увагу! Речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк розповів, що рятувальники розбирають зруйновані частини будинку вручну.

Постраждали і діти. На 7:34 рятувальники вказали, що поранені понад 10 людей, з них 1 дитина. Врятовано ж 30 людей, серед яких 5 дітей.

Очільник Дніпра Борис Філатов повідомив, що декілька людей не виходять на зв'язок.

О 8:20 глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа знову виклав допис. У ньому йдеться, що були нові удари.

Понад 10 годин ворог атакує Дніпро. Завдав удару і по АЗС. Там зайнялася пожежа. Горять і три вантажівки. Інформація про постраждалих уточнюється,

– написав посадовець.



Де ще були атаки в ніч на 25 квітня та зранку?

Ракет і дронів по Україні було 666. Саме таку цифру навели в Повітряних силах. ППО збила 610. На ранок атака триває.

В Одеській області зруйновані будинки, пошкоджено об'єкти припортової інфраструктури. Є поранені. Окрім цього, удар припав на судно під прапором Панами, яке виходило з порту. Воно працювало на перевалці контейнерних вантажів.

У Харкові були нічні удари по багатоповерхівках і біля житлових будинків. Знищено зупинку громадського транспорту та пошкоджено газогін. Зранку Росія вдарила дронами, поранивши півторарічного хлопчика.

Щодо Київщини відомо тільки те, що місцева влада просить не відкривати вікна – після атаки є задимлення. Вночі ворог бив по Білій Церкві.

На Сумщині повітряна тривога тривала 16 годин. Багато зруйнованих житлових будинків у Шосткинській громаді та інших. Є декілька поранених.

На Миколаївщині внаслідок нічної атаки пошкоджено ЛЕП. Без світла 6 населених пунктів.