7 січня, 23:42
Масштабний блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що там відбувається та основні заяви влади

Дар'я Смородська

Увечері в середу, 7 січня, у Дніпрі стався блекаут одразу після вибухів. Місцева влада вже прокоментувала ситуацію. Подібна ситуація склалася в Запоріжжі. Коли електроенергію вдасться відновити – спрогнозувати важко.

Про те, що відбувається зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про проблеми зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі?

 

22:52, 07 січня

На Дніпропетровщині ввели аварійні відключення світла через російську атаку. Коли ситуація буде спокійнішою, енергетики почнуть відновлювальні роботи.

22:37, 07 січня

В Дніпрі не працює метро

Через відсутність електропостачання зупинилось метро. Людей виводять із тунелів, ескалатори вже не працюють.

22:31, 07 січня

Влада Дніпропетровщини коментує ситуацію

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив, що енергетики поки не мають прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині.

Жителів закликають зробити запаси води, зокрема в Павлоградському та Синельниківському районах. Наразі на підприємстві "ДЗД" також немає світла.

22:21, 07 січня

По Дніпропетровській області також немає світла

Електроенергія також зникла в деяких містах області – у Павлограді, Кривому Розі та Синельниковому.

22:03, 07 січня

Після вибухів та яскарвих спалахів у небі в багатьох районах Дніпра зникло електропостачання. Також подекуди відсутнє водопостачання.