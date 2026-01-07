Масштабний блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що там відбувається та основні заяви влади
Увечері в середу, 7 січня, у Дніпрі стався блекаут одразу після вибухів. Місцева влада вже прокоментувала ситуацію. Подібна ситуація склалася в Запоріжжі. Коли електроенергію вдасться відновити – спрогнозувати важко.
Про те, що відбувається зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відомо про проблеми зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі?
На Дніпропетровщині ввели аварійні відключення світла через російську атаку. Коли ситуація буде спокійнішою, енергетики почнуть відновлювальні роботи. Через відсутність електропостачання зупинилось метро. Людей виводять із тунелів, ескалатори вже не працюють. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив, що енергетики поки не мають прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині. Жителів закликають зробити запаси води, зокрема в Павлоградському та Синельниківському районах. Наразі на підприємстві "ДЗД" також немає світла. Електроенергія також зникла в деяких містах області – у Павлограді, Кривому Розі та Синельниковому. Після вибухів та яскарвих спалахів у небі в багатьох районах Дніпра зникло електропостачання. Також подекуди відсутнє водопостачання.
