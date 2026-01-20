Дніпро і Запоріжжя під повітряною атакою: лунають вибухи

Ворог застосовує засоби повітряного нападу на Україну вночі 20 січня. Про вибухи повідомляють з Дніпра та Запоріжжя.

Ударні дрони ворога намагаються завдати шкоди цим містам. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

У Дніпрі та Запоріжжі гучно: що відомо про атаку 20 січня?

У Дніпрі лунали вибухи після півночі 20 січня кілька разів. Повітряну тривогу оголосили ще минулої доби після 21 години. Повітряні сили повідомляли про рух низки БпЛА у напрямку міста, та про перебування дронів безпосередньо над Дніпром.

У цей самий час під ударами БпЛА перебувала і Запорізька область. В ОВА кілька разів писали про дрони над містом та загрозу для різних районів обласного центру Запоріжжя. Місцеві кілька разів чули вибухи.

Де ще чули вибухи під час цієї ж атаки?