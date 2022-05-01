На Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по складах агропідприємства

У Синельниківському районі окупанти завдали удару по 2 складах агропідприємств. В одному із них зберігалося зерно.

Російські окупанти обстріляли чергове сховище зерна. Від ворожих ракет постраждали 2 сховища агропідприємств на Дніпропетровщині, у Синельниківському районі.

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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ракети знищили склади 1 травня о 13:13 дня.

Окупанти знищили склади зерна на Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка

Постраждалих, за словами Резніченка, немає.

У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший – із зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Окупанти знищили склади зерна на Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка

Окупанти знищили склади зерна на Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка

Росіяни хочуть, щоб Україна голодувала

Окупанти продовжують нищити українські запаси та провокувати голод. Росіяни обстрілюють агросклади, крадуть та знищують зерно.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кремлівське командування завжди хотіло захопити Україну не тільки для встановлення політичного контролю, але й для перетворення нашої держави на свій сировинний придаток. Зокрема, Путіна цікавили всі підприємства аграрного комплексу.

Наприкінці березня окупанти почали бити по об'єктах агропромислового комплексу на Одещині, а у квітні – гатили по Полтавщині та Дніпропетровщині. Їхня мета – вбити здатність України експортувати зерно, а також знищити всі запаси культур, які зберігалися на елеваторах.

Росіяни виклали заяви про "експропріацію" зерна з Херсонщини. У документі йдеться про те, що з Херсонської області будуть вивозити українське зерно, щоб "забезпечити російські регіони". Згодом на сайті Законодавчих зборів Красноярського краю, де опублікували документ, заявили, що сайт нібито "зламали".

1 травня на Миколаївщині окупанти поцілили у склади селітри, яка використовується як добриво для полів. Повітря в регіоні, на щастя, чисте та не виходить за межі норм забруднення.

Попри намагання Росії перешкодити посівній та спровокувати штучний голод, вже у всіх областях України, де це можливо, розпочата посівна кампанія. Влада прогнозує, що врожай ярих культур становитиме приблизно 80% від тогорічного. Також зменшують площі посівів культур, які йдуть на експорт, а також тих культур, на вирощування яких йде більше зусиль та коштів.

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