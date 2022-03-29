На Дніпропетровщині скоротили комендантську годину

На Дніпропетровщині вирішили змінити час комендантської години. Про це мовиться у відповідному розпорядженні голови ОВА Валентина Резніченка.

Таким чином у регіоні тепер комендантська година буде коротшою. Нововведення діють з 29 березня.

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Скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 21:00 до 6:00. Ми переможемо!

– наголосив Резніченко.

Під час комендантської години не можна виходити на вулицю. Магазини та установи зачинені.

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