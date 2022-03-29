На Дніпропетровщині скоротили комендантську годину
29 березня 2022 , 13:49Читать новость на русском
Джерело:Валентин Резніченко в телеграмі
На Дніпропетровщині вирішили змінити час комендантської години. Про це мовиться у відповідному розпорядженні голови ОВА Валентина Резніченка.
Таким чином у регіоні тепер комендантська година буде коротшою. Нововведення діють з 29 березня.
До теми Окупанти здійснили кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області
Скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 21:00 до 6:00. Ми переможемо!
– наголосив Резніченко.
Під час комендантської години не можна виходити на вулицю. Магазини та установи зачинені.
Вас може зацікавити, що орки воюють з фермами: дивіться відео