На Дніпропетровщині затримали 8 диверсантів: один чоловік приїхав із Москви
У різних областях України продовжують виявляти підозрілих осіб, які можуть "зливати" інформацію країні-агресорці. Цього разу 8 таких виявила поліція Дніпропетровської області.
Всіх затриманих передали Службі безпеки України.
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На Дніпропетровщині затримали 8 диверсантів
- У Дніпрі затримано 4 особи, які можуть бути причетні до збору та передачі інформації ворогу.
- Ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп виявили у Кривому Розі.
- У місті Новомосковськ поліцейські викрили жінку, яка активно закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мір".
Причиною для затримання зрадників стала наявність карти території з відмітками, фото та відео вулиць міста із позначенням заводів та стратегічних об'єктів, листування в месенджерах про кількість блокпостів та місця їх розташування.
За попередньою інформацією, один із чоловіків наприкінці грудня приїхав із Москви та оселився на Дніпропетровщині.
Крім того, біля мосту у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки в мобільному телефоні виявили численні чати з росіянами. Також особа мала при собі близько 200 тисяч гривень. На всі питання відповідав невпевнено та плутано.
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