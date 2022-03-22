На Дніпропетровщині затримали 8 диверсантів: один чоловік приїхав із Москви

Причиною для затримання зрадників стала наявність карти території з відмітками, фото та відео вулиць міста із позначенням заводів та стратегічних об'єктів, листування в месенджерах про кількість блокпостів та місця їх розташування.

За попередньою інформацією, один із чоловіків наприкінці грудня приїхав із Москви та оселився на Дніпропетровщині.

Крім того, біля мосту у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки в мобільному телефоні виявили численні чати з росіянами. Також особа мала при собі близько 200 тисяч гривень. На всі питання відповідав невпевнено та плутано.