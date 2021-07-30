Деталі моторошної аварії

Трагедія трапилася близько 19:30 на автодорозі Н-08 сполученням Дніпро – Запоріжжя. З керуванням не впорався 27-річний водій автомобіля Volkswagen Golf.

Читайте також На Полтавщині вантажівка врізалася у потяг: 6 рейсів затримують, чергова на станції постраждала

Керманич в'їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який рухався у попутному напрямку. Після того автівки виїхали на зустрічну смугу. Мікроавтобус перекинувся та зіткнувся із Daewoo Lanos та вантажівкою Daf-CF.

За даними телеграм-каналу "Днепр Сейчас", Mercedes-Benz Sprinter перекинувся, а легковик вилетів у кущі. Водночас водій Daewoo Lanos рухався у зустрічному напрямку і йшов на обгін вантажівки. Однак він врізався в перевернутий мікроавтобус.



На Дніпропетровщині у ДТП потрапили 4 автомобілі

Що відомо про постраждалих

30-річний водій Mercedes загинув на місці події.

Керманич та 3 пасажирів Daewoo Lanos зазнали травм. Відомо, що серед них є діти віком 5 та 13 років. Їх відвезли у лікарні.

Зверніть увагу! Правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі обставини події встановлюють.