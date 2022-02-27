На Дніпропетровщині знову запрацюють мисливські магазини, – Філатов

Війна Росії проти України показала, наскільки важливо мати зброю для самозахисту. Тож Борис Філатов оголосив про те, що мисливські магазини з 27 лютого знову відчинять свої двері.

Під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що з 27 лютого у місті знову запрацюють мисливські магазини. Тож можна буде безперешкодно купувати зброю та набої для самозахисту, передає 24 канал.

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Мисливські магазини у Дніпрі знову відчиняться

До цього такі крамниці були закриті, щоб уникнути випадків мародерства. Та з огляду на те, яку ми бачимо самоорганізацію людей, нині їх відкривають,

– сказав Філатов.

Міський голова підкреслив, що це рішення обласної військової адміністрації. Його уже підписав її керівник Валентин Резніченко.

Також він заспокоїв містян. Філатов підкреслив, що станом на 11:00 ситуація у Дніпрі незмінна.

"Ситуація у Дніпрі стабільна, ми готуємося й укріплюємося. Всі адміністрації працюємо разом. Дуже дякуємо волонтерам і територіальній обороні за їхню роботу", – підкреслив він.

Міський голова зауважив, що у Дніпрі приватні підприємства долучаються до роботи. Мовиться про виготовлення бетонних блоків, а також протитанкових "їжаків".

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