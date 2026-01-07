Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені, – Міненерго

Росія 7 січня завдала чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок цього Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Які наслідки російської атаки по енергетиці 7 січня?

У Міненерго зазначили, що ввечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області,

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що критична інфраструктура у регіонах функціонує від резервного живлення.

"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – резюмували у Міненерго.

Яка ситуація у Запоріжжі та Дніпрі зі світлом після атаки?