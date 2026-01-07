Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені, – Міненерго
- Росія 7 січня завдала удару по енергетичній інфраструктурі, через що Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені.
- Критична інфраструктура в регіонах працює від резервного живлення, а відновлювальні роботи почнуться після оцінки пошкоджень.
Росія 7 січня завдала чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок цього Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
Дивіться також Вимикатимуть багато областей, зокрема на Заході: якими будуть графіки світла на 8 січня
Які наслідки російської атаки по енергетиці 7 січня?
У Міненерго зазначили, що ввечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області,
– йдеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що критична інфраструктура у регіонах функціонує від резервного живлення.
"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – резюмували у Міненерго.
Яка ситуація у Запоріжжі та Дніпрі зі світлом після атаки?
У Дніпровському районі приблизно о 22:00 пролунав вибух. Після гучних звуків в багатьох містян зникло світло.
Також електрики не було й в багатьох містах області, зокрема Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді. Окрім того, відключення через атаки торкнулося й Запоріжжя, де у кількох районах не було світла.
Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, через ворожу атаку діють обмеження електропостачання. В ОВА також закликали жителів Запоріжжя обмежити користування мобільним інтернетом без нагальної потреби.
У Дніпрі ввечері 7 січня стався блекаут після атаки: зупинилося метро і виникли проблеми зі зв'язком. У ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла по всій області.
Своєю черго, очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук сказав, що поки що немає жодних прогнозів щодо відновлення енергопостачання. Посадовець також закликав жителів регіону зробити запас води, в кого вона є.