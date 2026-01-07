Укр Рус
Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені, – Міненерго
7 січня, 23:24
3
Оновлено - 23:45, 7 січня

Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені, – Міненерго

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росія 7 січня завдала удару по енергетичній інфраструктурі, через що Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені.
  • Критична інфраструктура в регіонах працює від резервного живлення, а відновлювальні роботи почнуться після оцінки пошкоджень.

Росія 7 січня завдала чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок цього Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Які наслідки російської атаки по енергетиці 7 січня?

У Міненерго зазначили, що ввечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області, 
– йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що критична інфраструктура у регіонах функціонує від резервного живлення.

"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – резюмували у Міненерго.

Яка ситуація у Запоріжжі та Дніпрі зі світлом після атаки?

  • У Дніпровському районі приблизно о 22:00 пролунав вибух. Після гучних звуків в багатьох містян зникло світло.

  • Також електрики не було й в багатьох містах області, зокрема Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді. Окрім того, відключення через атаки торкнулося й Запоріжжя, де у кількох районах не було світла.

  • Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, через ворожу атаку діють обмеження електропостачання. В ОВА також закликали жителів Запоріжжя обмежити користування мобільним інтернетом без нагальної потреби.

  • У Дніпрі ввечері 7 січня стався блекаут після атаки: зупинилося метро і виникли проблеми зі зв'язком. У ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла по всій області. 

  • Своєю черго, очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук сказав, що поки що немає жодних прогнозів щодо відновлення енергопостачання. Посадовець також закликав жителів регіону зробити запас води, в кого вона є.