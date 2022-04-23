Дніпровська тероборона відбила наступ росіян і захопила трофейну техніку

Бійці територіальної оборони продовжують захищати Україну від російської навали. А заодно здобувають трофейну техніку, яка невдовзі буде використана проти окупантів.

Своїми трофеями похвалився і підрозділ Дніпровської територіальної оборони. Бійцям вдалося відбити наступ противника на одному з південних напрямків.

Варте уваги У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили три селища

Після бою до рук українських воїнів потрапили АК-12, ПТУР та 120-міліметровий міномет. Останній хоч і зазнав ушкодження, але є придатним до бою.

"І нехай московити не переживають, обидва залишених ними ящика мін ми невдовзі повернемо їм у повному обсязі. І навіть своїх додамо", – попередили бійці окупантів.

Дивіться відео про те, як Росія використовує французькі технології для своєї армії