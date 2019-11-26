Дніпровські чиновники таємно "узгоджують" питання з Корбаном

В офіс бізнесмена Геннадія Корбана, який офіційно не обіймає жодну з посад в Дніпрі, а значиться позаштатним радником мера міста Бориса Філатова, регулярно з’їжджаються чиновники Дніпровської міської держадміністрації і депутати міськради.

Протягом двох місяців журналісти Bihus.Info.спостерігали за офісом Корбана, що розміщений в житловому комплексі "Амстердам". Вони зафіксували регулярні візити чиновників і депутатів, відповідальних за ключові напрямки життєдіяльності міста – бюджет, транспорт, будівництво, доходи, ЖКХ. Ці зустрічі не мали офіційний характер, інформацію про них ніде не було розміщено.

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Серед візитерів офісу, журналісти Bihus.Info зафіксували, зокрема, голову міської ради з питань бюджету та фінансів Артема Хмельникова. Він завідує доходами міста, готує проекти бюджету та контролює його виконання. За словами Хмельникова, до Геннадія Корбана він їздив, бо потребує узгодження питань формування місцевого бюджету.



Голова бюджетної комісії виходить з офісу Корбана

"Це є регулярна практика зустрічей, оскільки я є головою бюджетної комісії міської ради, і… іноді необхідно погоджувати певні питання з фракцією і з партією політичною. І ми ці питання узгоджуємо, погоджуємо, обговорюємо з приводу розвитку міста", – розповів у телефонній розмові Хмельников.

Цю версію Хмельникова підтвердив і сам Геннадій Корбан, додавши, що має вплив на депутатів міської ради від "УКРОПу". Разом з Артемом Хмельниковим в офіс Корбана приїхав і друг бізнесмена – Михайло Кошляк. За часів спільних бізнесових справ Геннадія Корбана і олігарха Ігоря Коломойського Кошляка називали "головним силовиком групи компаній "Приват". "Тристоронню" зустріч її учасники заперечують. При цьому журналістам вдалося зафіксувати – частина чоловіків, яких привіз кортеж Михайла Кошляка, після двогодинної зустрічі пересіла до автівки голови бюджетної комісії.



Геннадій Корбан

Окрім голови бюджетної комісії, регулярно офіс Геннадія Корбана відвідує і Олексій Бурік – ексдиректор департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації часів президентства Віктора Януковича, а нині позаштатний радник мера Дніпра Бориса Філатова з питань капітального будівництва.



Олексій Бурік

Окрім офісу Геннадія Корбана, Олексій Бурік часто приїжджає до Департаменту благоустрою і будівництва Дніпровської міської ради. Бурік або заходить до будівлі Департаменту самостійно, або ж проводить зустрічі з його працівниками прямо на стоянці, біля свого авто. За словами мера Бориса Філатова, його позаштатний радник справді туди може їздити і навіть надавати вказівки чиновникам Департаменту: "Якщо він радник мера, звичайно він може їздити в Департамент благоустрою. Ніяких проблем... Почекайте, я ж не приховую, що він мій радник. Не приховую. Я не приховую, що ми знайомі. Він "радник", він спілкується з моїми підлеглими. В цьому немає нічого дивного". На запитання, чи він дає якісь вказівки працівникам департаменту, Філатов відповів: "Напевно дає".



Борис Філатов

Окрім цього, Олексій Бурік володіє фірмою "Буд-Регіон", яка займається капітальним будівництвом. Компанія регулярно виграє тендери. Зокрема, майже мільярд гривень держзамовлень "Буд-Регіон" отримав від Департаменту Дніпропетровської облдержадміністрації, який раніше і очолював Бурік. Заробляє компанія і на тендерах міського Департаменту, до якого приїжджає Бурік. Щоправда, не напряму – фірми, які виграють ці тендери на будівництво, орендують техніку у "Буд-Регіону".



Олексій Бурік володіє фірмою "Буд-Регіон"

Ще один візитер офісу Геннадія Корбана – Олександр Козік. Він начальник управління доходів міської адміністрації, яке було створено, за словами Геннадія Корбана, за його порадою. За його ж порадою очільником управління став Олександр Козік.

"Я запропонував Борису взяти Козика, забрати його з бізнесу по суті, тому що він дійсно висококваліфікований менеджер. І створити так би мовити під його керівництвом управління доходів. Для того, щоб він фактично адміністрував місцеві збори", – заявив Корбан.

За словами самого Олександра Козіка, на постійній основі він їздить до Корбана, бо шукає зв’язку з підприємцями, які не сплачують податки до бюджету.



Олександр Козік

"Я можу його попросити про щось, тобто припустимо... іноді так виходить, що під час аналізу, я бачу що дуже великі підприємства не зовсім коректно проводять оплату, з відповідними моментами я не маю доступу до бенефіціарів цих підприємств. Ось в таких моментах я прошу його посприяти в організації зустрічей з менеджментом або з кимось ще", – заявив Олександр Козік.

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Також журналістам вдалося зафіксувати приїзд до Корбана заступника Бориса Філатова – Олександра Сидоренка. Ще – заїзд одразу трьох авто, зареєстрованих на міський департамент транспорту та інфраструктури. Його очільник – Ігор Маковцев стверджує в інтерв'ю, що приїжджав обговорювати особисті питання. Натомість, Геннадій Корбан розповів, що з Маковцевим він обговорює "транспортну концепцію міста".



Ігор Маковцев

Мер Дніпра Борис Філатов в розмові з журналістами заявив, що слідкує за всіма подіями, що відбуваються в місті. При цьому Філатов не зміг відповісти на питання що конкретно його підлеглі роблять в офісі бізнесмена Геннадія Корбана.