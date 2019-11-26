02:32
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Наші гроші
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Дніпровські чиновники таємно "узгоджують" питання з Корбаном

      Наші гроші 98 Читать новость на русском

      В офіс бізнесмена Геннадія Корбана, який офіційно не обіймає жодну з посад в Дніпрі, а значиться позаштатним радником мера міста Бориса Філатова, регулярно з’їжджаються чиновники Дніпровської міської держадміністрації і депутати міськради.

      Протягом двох місяців журналісти Bihus.Info.спостерігали за офісом Корбана, що розміщений в житловому комплексі "Амстердам". Вони зафіксували регулярні візити чиновників і депутатів, відповідальних за ключові напрямки життєдіяльності міста – бюджет, транспорт, будівництво, доходи, ЖКХ. Ці зустрічі не мали офіційний характер, інформацію про них ніде не було розміщено.

      У попередньому випуску: Друзям все, а ворогам – закон: Богдан отримав безкоштовну державну охорону, на яку не має права

      Серед візитерів офісу, журналісти Bihus.Info зафіксували, зокрема, голову міської ради з питань бюджету та фінансів Артема Хмельникова. Він завідує доходами міста, готує проекти бюджету та контролює його виконання. За словами Хмельникова, до Геннадія Корбана він їздив, бо потребує узгодження питань формування місцевого бюджету.

      корабн розслідування
      Голова бюджетної комісії виходить з офісу Корбана

      "Це є регулярна практика зустрічей, оскільки я є головою бюджетної комісії міської ради, і… іноді необхідно погоджувати певні питання з фракцією і з партією політичною. І ми ці питання узгоджуємо, погоджуємо, обговорюємо з приводу розвитку міста", – розповів у телефонній розмові Хмельников.

      Цю версію Хмельникова підтвердив і сам Геннадій Корбан, додавши, що має вплив на депутатів міської ради від "УКРОПу". Разом з Артемом Хмельниковим в офіс Корбана приїхав і друг бізнесмена – Михайло Кошляк. За часів спільних бізнесових справ Геннадія Корбана і олігарха Ігоря Коломойського Кошляка називали "головним силовиком групи компаній "Приват". "Тристоронню" зустріч її учасники заперечують. При цьому журналістам вдалося зафіксувати – частина чоловіків, яких привіз кортеж Михайла Кошляка, після двогодинної зустрічі пересіла до автівки голови бюджетної комісії.


      Геннадій Корбан

      Окрім голови бюджетної комісії, регулярно офіс Геннадія Корбана відвідує і Олексій Бурік – ексдиректор департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації часів президентства Віктора Януковича, а нині позаштатний радник мера Дніпра Бориса Філатова з питань капітального будівництва.


      Олексій Бурік

      Окрім офісу Геннадія Корбана, Олексій Бурік часто приїжджає до Департаменту благоустрою і будівництва Дніпровської міської ради. Бурік або заходить до будівлі Департаменту самостійно, або ж проводить зустрічі з його працівниками прямо на стоянці, біля свого авто. За словами мера Бориса Філатова, його позаштатний радник справді туди може їздити і навіть надавати вказівки чиновникам Департаменту:  "Якщо він радник мера, звичайно він може їздити в Департамент благоустрою. Ніяких проблем... Почекайте, я ж не приховую, що він мій радник. Не приховую. Я не приховую, що ми знайомі. Він "радник", він спілкується з моїми підлеглими. В цьому немає нічого дивного". На запитання, чи він дає якісь вказівки працівникам департаменту, Філатов відповів: "Напевно дає".

      філатов
      Борис Філатов

      Окрім цього, Олексій Бурік володіє фірмою "Буд-Регіон", яка займається капітальним будівництвом. Компанія регулярно виграє тендери. Зокрема, майже мільярд гривень держзамовлень "Буд-Регіон" отримав від Департаменту Дніпропетровської облдержадміністрації, який раніше і очолював Бурік. Заробляє компанія і на тендерах міського Департаменту, до якого приїжджає Бурік. Щоправда, не напряму – фірми, які виграють ці тендери на будівництво, орендують техніку у "Буд-Регіону".


      Олексій Бурік володіє фірмою "Буд-Регіон"

      Ще один візитер офісу Геннадія Корбана – Олександр Козік. Він начальник управління доходів міської адміністрації, яке було створено, за словами Геннадія Корбана, за його порадою. За його ж порадою очільником управління став Олександр Козік.

      "Я запропонував Борису взяти Козика, забрати його з бізнесу по суті, тому що він дійсно висококваліфікований менеджер. І створити так би мовити під його керівництвом управління доходів. Для того, щоб він фактично адміністрував місцеві збори", – заявив Корбан.

      За словами самого Олександра Козіка, на постійній основі він їздить до Корбана, бо шукає зв’язку з підприємцями, які не сплачують податки до бюджету.


      Олександр Козік

      "Я можу його попросити про щось, тобто припустимо... іноді так виходить, що під час аналізу, я бачу що дуже великі підприємства не зовсім коректно проводять оплату, з відповідними моментами я не маю доступу до бенефіціарів цих підприємств. Ось в таких моментах я прошу його посприяти в організації зустрічей з менеджментом або з кимось ще", – заявив Олександр Козік.

      Зверніть увагу! "Мама любить швидкість": Дубінський пояснив, звідки у нього 24 квартири та 17 авто

      Також журналістам вдалося зафіксувати приїзд до Корбана заступника Бориса Філатова – Олександра Сидоренка. Ще – заїзд одразу трьох авто, зареєстрованих на міський департамент транспорту та інфраструктури. Його очільник – Ігор Маковцев стверджує в інтерв'ю, що приїжджав обговорювати особисті питання. Натомість, Геннадій Корбан розповів, що з Маковцевим він обговорює "транспортну концепцію міста".


      Ігор Маковцев

      Мер Дніпра Борис Філатов в розмові з журналістами заявив, що слідкує за всіма подіями, що відбуваються в місті. При цьому Філатов не зміг відповісти на питання що конкретно його підлеглі роблять в офісі бізнесмена Геннадія Корбана.

      Цілий вечір думала, як можна так зганьбитися, – Світоліна розповіла про вечерю з Кличком
      25 листопада
      3931
      Автор: Денис Бігус
      Теги: Новини України Наші гроші Геннадій Корбан Новини Дніпра Борис Філатов Новини політики Розслідування Новини нерухомості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      25 листопада , 22:33 Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      Наталія Пристанська 856
      Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      25 листопада , 22:00 Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      Блог Медіа 333
      Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      25 листопада , 21:16 Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      Світлана Попова 748
      Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
      25 листопада , 20:05 Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
      Інна Жолобович 5063
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      25 листопада , 19:57 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 10440
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук