До 30-річчя Незалежності: "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою

Українці, які проживають у Шрі-Ланці, разом з місцевою громадою представили музичний кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". З нагоди 30-річчя Незалежності України хіт зазвучав сингальською мовою.

Про відеопривітання українською піснею сингальською мовою до 30-ї річниці Незалежності повідомило у мережі Посольство України в Республіці Індія.

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Я піду в далекі гори" зазвучала сингальською мовою

Українці в Шрі-Ланці разом з місцевою громадою записали кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". Композицію виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath).

Знімали відео на території озера Сембуватта, що у Центральній Провінції, воно нагадує карпатський Синевир. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки Посольства України в Індії (за сумісництвом – Шрі-Ланці) та за сприяння Уряду Шрі-Ланки.

Деталі процесу зйомок кліпу

Автор ідеї та координатор проєкту Володимир Притула розповів, що на знімальному майданчику було лише 12 людей (половина – ланкійці). За його словами, в кожному елементі проєкту намагалися показати діалог культур.

Наприклад, слова пісні Володимира Івасюка вперше співаються ланкійцем. Невеличкий шматок перекладено на місцеву сингальську мову,

– зазначив він.

Основний мотив композиції – людина готова докласти усіх можливих зусиль для досягнення своєї мети – чи то кохання, чи то незалежності своєї Батьківщини.

Водночас у музичній частині, пояснив Притула, створили нове аранжування – до відомої мелодії додали тропічні ритми: "Поєднання класичних інструментів з місцевими забезпечило глибину та об'єм звучання".

Під час зйомок відео намагалися зобразити мікс культур 2 країн в кожному кадрі: завертання вареників у бананове листя, поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом – саронгом, у жіночому образі костюмерка поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.

До слова, проєкт реалізували повністю на волонтерських засадах.

"Я піду в далекі гори" сингальською мовою: дивіться відео

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