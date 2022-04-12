До Чернівців приїдуть представники Папи Римського

Чернівці збираються відвідати ієрархи всіх світових конфесій. Таким чином збираються показати свою дружбу та підтримку миру в Україні.

Важливо також, що серед них будуть представники Папи Римського. Приїзд очікують 12 квітня.

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Приїдуть повноважні представники Вселенського Патріарха Варфоломея та Папи Римського Франциска, Архієпископ Кентерберійський, знані імами та рабини. Вони висловлять слова втіхи, дружби та надії буковинцям, а також переселенцям, які тут перебувають,

– повідомили в ОДА.

Зустріч відбудеться у Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі. Папа особисто передав представникові католицької церкви офіційного листа. В ньому він благословляє народ України. Лист зачитають під час зустрічі.

Почнеться захід о 17:00. Вхід безкоштовний. Його будуть транслювати на великому екрані на Театральній площі Чернівців.

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