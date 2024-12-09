Кого росіяни найбільше бояться в окупованому Маріуполі та до чого там готуються силовики

На території окупованого Маріуполя помітили нацгвардійців і ФСБшників, які планують здійснити в місті чергові зачистки серед населення. Росіяни дуже не хочуть, щоб певна інформація просочувалась в інформаційний простір, тому відкривають "полювання" на деяких маріупольців.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в етері 24 Каналу розповів, що окупанти нервують, коли українські патріоти, які нині живуть в окупованому Маріуполі, проводять фіксацію їхніх переміщень: що такуди рухається, в якій кількості. Ці дані першочергово отримують ЗСУ та українські спецслужби.

Дивіться також На окупованих територіях українців знову примушують брати російські паспорти: є нова причина

Ілюзія підготовки до наступу

Андрющенко зазначив, що всі розуміють, що ця інформація надходить від маріупольців, які представляють руху опору та збирають відповідні дані щодо окупантів.

Наприклад, цього тижня було багато розмов, що росіяни з контрольованого боку Дніпра накопичують певні судна, аби начебто форсувати річку або в районі Дніпропетровської, або Херсонської областей,

– зауважив Андрющенко.

Однак керівник "Центру вивчення окупації" вважає, що в окупантів немає наразі сил і резервів для масштабних наступальних дій. Навіть на російських базах, де противник накопичує техніку та готує своїх військових, ресурсу замало.

В них немає спроможності для нових наступів, окрім тих, що вже тривають. В них просто немає живої сили. Тому росіяни можуть робити маневри, стягувати човни, щоб створити ілюзію підготовки до наступу,

– вважає Андрющенко.

Де в Маріуполі плануються зачистки

Сьогодні росіянам заважає те, що в Маріуполі регулярно здійснюється фіксація їхніх дій. Щоб цього не було, проводяться зачистки. Зі слів Андрющенка, коли вони розпочинаються, рух опору на цей період завмирає, або евакуюється. Але кожного разу російські силовики сподіваються схопити партизанів.

Цього разу, згідно з інформацією Андрющенка, вони планують здійснити зачистку центрального району Маріуполя, де як раз днями було зафіксоване перевезення краденого окупантами з порту металолому.

Також вони збираються провести зачистку в частині Приморського району, бо там, зі слів Андрющенка, розташовано декілька російських баз, зокрема ОМОНу, Росгвардії, ФСБ. Вже стягнуті всі підрозділи Росгвардії, тому очікується, що найближчими днями процес "полювання" на партизанів розпочнеться.