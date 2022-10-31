На фронт відправлятимуть більше строковиків: що Путін задумав із мобілізацією в Росії

Ідея так званої "часткової" мобілізації є не дуже популярною серед росіян. То ж навіть попри те, що населення країни-агресорки мовчазно йде на забій, у Путіна вирішили неофіційно поставити мобілізацію на паузу.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, замість мобілізованих найближчими місяцями Путін насичуватиме своє окупаційне угруповання у нашій країні здебільшого строковиками. Прибуття "свіжих" та ненавчених молодиків на фронт слід очікувати вже на початку листопада.

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Саме 1 листопада у Росії починається осінній призов, у рамках якого в Україну відправлятимуть не тисячі "чмобіків", а вчорашніх студентів та молодих людей, які ніколи не мали досвіду служби в армії.

Призов чередуватиметься з мобілізацією

Якщо розглядати ситуацію з набором до російського війська глобально, то задум бункерного фюрера – чергування призовів та заходів з "часткової" мобілізації.

У такий спосіб Путін може постійно та примусово закидати на війну "гарматне м'ясо", уникати зайвих бунтів та мати змогу відправити у зону бойових дій будь-яку кількість "Ваньок" – як строковиків, так і мобілізованих. Адже, де-факто, формат призов плюс "часткова мобілізація" цілком дорівнює тотальному перекиданню на війну взагалі всіх без розбіру.

Втім, повноцінно поєднувати ці два процеси воєнкоматам, скоріш за все, буде занадто важко. Бо розбиратися з 18 – 27-річними строковиками, а паралельно у режимі 24/7 відправляти на забій "чмобіків" – системі занадто важко.

Тому, скоріш за все, з 1 листопада проведення "часткової мобілізації" буде тимчасово призупинене, або ж принаймні значно мінімізоване. Це, звісно, не означає того, що чоловіків 28+ років припинять хапати у супермаркетах та відправляти на війну наступного ж дня.

Скоріш за все, у російських реаліях рейди та полювання за "м'ясом" навпаки посилиться, але тероризувати воєнкоми та поліцейські будуть здебільшого молодь.

Фактично ж Путін та його приспішники вдало грають на настроях власного населення. Їм вдалося відносно швидко назбирати багато "чмобіків", не оголосивши війну, вдалося ввести у Росії воєнний стан, просто інакше його назвавши. А з 1 листопада він знову гратиме з російськими матерями у свою улюблену гру під назвою "відправ сина на загибель". Тільки цього разу мова йтиме не про контрактників чи "добровольців", не про мобілізованих, а саме про строковиків. Тих, кого у березні 2022 року нібито виводили із зони бойових дій через те, що населення не сприймало загибель на війні непідготовленої молоді.

Тим не менше, за 8 місяців повномасштабної війни соціальний договір у Росії був переписаний. Відтепер звичайним росіянам важче прийняти мобілізацію та загибель 30-річного айтішника, який ніколи не служив, аніж змиритися із загибелою 18-річного строковика на анексованій території "під час захисту батьківщини".

Всі зустрінуться на Донбасі

Війна, яку Путін боїться назвати такою, без жодних сумнівів триватиме або до останнього росіянина, або ж до розвалу країни-агресорки, інших варіантів банально не існує. Ймовірно, Путіна таки усуне його ж оточення. Або жителі Росії колись відкриють для себе, що можна припинити добровільно йти на забій, а натовпом побити росгвардійця – більш безпечно , аніж молитися в окопі в Україні.

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Всі інші варіанти означатимуть лише те, що молодих росіян, які не проходили строкову службу, набиратимуть у військо через проведення осіннього/весняного призову, а більш старших – через мобілізацію. Обидві ці категорії громадян зустрічатимуться на Донбасі, де гинутимуть при спробах захопити Бахмут. І так може тривати або до повного розгрому загарбницького війська, або до тих пір, поки у Росії не закінчаться солдати.