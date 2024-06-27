До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками у справі НАБУ, – ЗМІ

До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі "зливами" з НАБУ. Про це стало відомо 27 червня.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Це сталося у Києві біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі.

Наразінамагається отримати коментар від правоохоронців, щоб повідомити більш детальну інформацію.

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Що відомо про обшуки у Кирила Тимошенко

Зауважимо, що деякі ЗМІ повідомляють про затримання експосадовця, втім, наразі офіційної інформації щодо цього немає.