До Києва з візитом прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 11 вересня прибув до Києва з офіційним візитом. На залізничному вокзалі столиці польського дипломата зустріла делегація посадовців обох країн.

Про прибуття до української столиці очільник польського зовнішньополітичного відомства повідомив у соцмережі X.

Що відомо про приїзд Сікорського до України?

Дипломат оприлюднив фотографію з перону київського залізничного вокзалу та звернувся до підписників із привітанням: "Доброго дня з Києва".

На вокзалі очільника МЗС Польщі зустрічали заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар та інші посадовці.

Візит відбувається на тлі підготовки нового пакету військової допомоги для України від Варшави. За попередньою інформацією, черговий транш оборонної підтримки міститиме засоби протиповітряної оборони для захисту українських міст.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше польська сторона неодноразово піднімала питання захисту неба, а сам Радослав Сікорський наголошував на необхідності постачання ракет для систем Patriot Сікорський назвав людину, яка могла б переконати Трампа дати ракети Patriot Україні.

До речі, в серпні в інтерв'ю журналістам польський дипломат заявив, що Європейському Союзу необхідно суттєво посилити військову інтеграцію. "Саме тому я рішуче підтримую створення "Європейського легіону" – постійної та спеціалізованої сили, яка могла б залучати досвідчених професійних військових із різних європейських країн, зокрема загартованих у боях українських ветеранів після завершення війни", – наголосив Сікорський.

Віцепрем'єр-міністр Польщі також підкреслив, що Європа має самостійно відповідати за власну безпеку, а не покладатися лише на підтримку партнерів зі США.