До Київської області дозволять повертатися до кінця квітня: після першої хвилі розмінування

Влада Київської області дасть жителям рекомендації повертатися приблизно наприкінці квітня, саме тоді закінчиться перша хвиля розмінування території.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

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Перша черга розмінування – до кінця квітня. У квітні ми зможемо дати певні рекомендації щодо повернення людей. Друга – до кінця травня, коли ми маємо виконати основні роботи для того, щоб населення знало про ситуацію з безпекою,

– зазначив Павлюк.

Повертатися до звільнених населених пунктів все ще небезпечно

Олександр Павлюк порекомендував жителям Київської області поки що утриматися від повернення до своїх населених пунктів.

Що відомо про розмінування Київщини

На Київщині продовжують розміновувати звільнені території. За даними гуманітарного штабу Київщини, з початку робіт знешкоджено майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Лише за вчора рятувальники знайшли та знешкодили 742 таких об‘єкти.

Будь ласка, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Як тільки зникне загроза і можна буде повертатися – ми одразу повідомимо,

– повідомив Олексій Кулеба.

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