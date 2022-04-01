До медзакладів Дніпра доправлено 350 тисяч масок
У Дніпро прибув п'ятитонний гуманітарний вантаж, який складається з 350 тисяч захисних масок-респіраторів класу FFP2.
За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж призначений для Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, а також для цивільних лікарень міста Дніпро.
Важливо Уряд скасував "коронавірусні" карантинні зони на час воєнного стану
Наєв наголосив, що медичні працівники перебувають в складних умовах, рятуючи життя наших військовослужбовців, а також цивільних громадян.
Надаючи допомогу пацієнтам, вони часто наражають себе на небезпеку. Тому вкрай важливо захистити медиків, які першими контактують із хворими на інфекційні хвороби. Вони у найбільшій зоні ризику і повинні бути надійно захищені,
– зауважив генерал-лейтенант.
Гуманітарну допомогу передав благодійний фонд "Міжнародна асоціація підтримки України", керівницею якого є Ольга Чуйко.
Лікарі Дніпра отримали п'ятитонний гуманітарний вантаж / Фото з фейсбуку Командування об'єднаних сил ЗСУ
Лікарі Дніпра отримали маски / Фото з фейсбуку Командування об'єднаних сил ЗСУ
Яка ситуація в Дніпрі
Місто приймає чимало поранених українських бійців, які відбивають атаки ворога в інших регіонах. Водночас російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпро. Ввечері 30 березня окупанти поцілили у нафтобазу, також вони атакували й один із заводів Новомосковська.
Ворог атакував Одесу та Дніпро 24 лютого: дивіться відео